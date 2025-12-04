Киеву следовало раньше идти на сделку по урегулированию, теперь многое против него — Трамп
10:00 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинским властям нужно было раньше соглашаться на договоренности по урегулированию конфликта, теперь ситуация во многом складывается не в их пользу. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«Я говорил: „У вас нет козырей“, — отметил американский президент, напомнив о встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, которая состоялась в феврале. „Тогда было время для урегулирования. Я думал, что то время гораздо лучше подходило для урегулирования“, — добавил Трамп. „Но они от большого ума решили этого не делать. Теперь многое против них“, — подчеркнул он, имея в виду украинские власти.
На упомянутой встрече в феврале американский лидер пригрозил Зеленскому, что Вашингтон лишит Киев поддержки, если украинская сторона не будет стремиться к урегулированию. Глава вашингтонской администрации тогда подчеркнул, что у Украины «нет козырей» в конфликте, а Зеленский не мог бы быть «крутым парнем» без поддержки США.
