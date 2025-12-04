1 млн кв. метров жилья планируют ввести в Донбассе и Новороссии — Хуснуллин

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Застройщики планируют ввести в общей сложности порядка 1 млн кв. метров жилья в регионах Донбасса и Новороссии, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Всего сейчас порядка 40 строительных компаний реализуют инвестпроекты в новых регионах с плановым объемом ввода около 1 млн кв. метров. Однако для выхода на среднероссийский уровень ввода жилья этого еще недостаточно, предстоит провести много работы», — сказал Хуснуллин.