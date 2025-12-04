Макрон призвал Китай строить заводы в Европе и создавать рабочие места
10:05 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к созданию условий для роста прямых китайских инвестиций в экономику Евросоюза, которые способствовали бы созданию новых производств и рабочих мест. С таким заявлением он выступил в Пекине по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, трансляция которой велась на YouTube.
«По сути, Европа должна реформироваться, чтобы быть более конкурентоспособной и больше инвестировать. Китайцы преследуют повестку по укреплению своего внутреннего потребления, и мы должны найти рамочные условия для наращивания прямых китайских инвестиций в Европу, которые создавали бы добавленную стоимость и рабочие места», — заявил французский лидер.
