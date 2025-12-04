Доля G7 в мировой экономике сокращается, как шагреневая кожа — Путин
11:20 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля Группы семи (G7, «семерка») в мировой экономике сокращается год от года, и непонятно, почему они называют себя «большой» семеркой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.
«Не очень понятно, почему страны, входящие [в „семерку“], называются „джи (от great — ‚большая‘) севен“. Что там большого-то?» — отметил российский лидер. По его словам, по паритету покупательной способности вес ряда стран G7 сильно ниже, чем, например, у Индии.
Путин подчеркнул при этом, что у стран Группы семи высокотехнологичная экономика с «мощной основой». «Хотя их доля в мировой экономике год от года, постоянно сокращается, как шагреневая кожа. Это очевидный факт», — констатировал он, указав, что эта тенденция будет продолжаться.
