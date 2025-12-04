Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию, указал Путин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия освободит Донбасс и Новороссию либо военным, либо другим путем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today в преддверии госвизита в Индию.

«Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», — подчеркнул Путин.