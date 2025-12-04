0
НОВОСТИ

Медведев пригрозил ЕС репарациями в натуральной форме в случае кражи активов РФ

10:32 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет готова забрать свои замороженные активы «репарациями в натуральной форме», если Евросоюз все-таки решится на их кражу, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Если обезумевший Евросоюз попытается все-таки украсть российские активы, заблокированные в Бельгии, выдав так называемый репарационный кредит, такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями. И тогда возврат этих средств может состояться уже не через суд, а путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме поверженными врагами России», — написал он в своем канале в Max.

