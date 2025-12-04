Индия при Моди показала, что с ней нельзя говорить как с колонией — Путин
10:20 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия, правительство которой возглавляет премьер-министр Нарендра Моди, наглядно демонстрирует, что с ней уже нельзя разговаривать как с колонией. Народ республики по праву может гордиться своим лидером, заявил в интервью India Today президент РФ Владимир Путин.
«Мне кажется, что и Индия, и весь мир увидели, что с Индией нельзя разговаривать так, как с ней обращались 77 лет назад [когда страна только получила независимость]», — отметил глава российского государства, назвав республику «серьезной силой».
По словам Путина, «глава индийского правительства, премьер-министр Моди, не тот человек», который может поступиться интересами своей страны. «Это вещь совершенно очевидная, у него очень твердые, ясные позиции, — указал президент РФ. — Он просто работает на защиту законных интересов».
«Индийский народ может гордиться своим лидером», — заключил Путин.
