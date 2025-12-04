РФ не согласилась с некоторыми пунктами плана США, работа над ним сложна — Путин
11:05 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пятичасовая продолжительность встречи с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером обусловлена тем, что работа над привезенным мирным планом по Украине сложна. Подробно разбирался каждый пункт, и не со всеми из них Россия была согласна, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.
По его словам, до встречи с американцами в Москве не видели новых инициатив. «Поэтому нам пришлось пройтись по каждому пункту, поэтому и столько времени, — пояснил российский лидер. — Так что это нужная была беседа, абсолютно конкретная».
Путин отметил, что были вопросы, по которым не был достигнут консенсус. «Такие вопросы были, мы их обсуждали, но это сложная работа, — сказал он. — Где-то говорили о том, что да, это можем обсуждать, а на это согласиться не можем. Именно в таком ключе и шла беседа».
