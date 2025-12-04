Госдепартамент переименовал Институт мира США в честь Трампа

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный департамент присвоил Институту мира США имя президента Дональда Трампа.

«Сегодня утром Государственный департамент переименовал бывший Институт мира, чтобы отразить имя величайшего переговорщика в истории нашей страны. Добро пожаловать в Институт мира Дональда Дж. Трампа. Лучшее еще впереди», — говорится в публикации на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети Х.

Данная независимая некоммерческая организация была основана Конгрессом США в 1984 году. Институт призван поддерживать действия исполнительной ветви власти Соединенных Штатов, направленные на урегулирование конфликтов в мире.