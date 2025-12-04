Менее половины американцев считают, что США могут победить в вооруженном конфликте — опрос

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Менее половины американцев полагают, что Соединенные Штаты способны одержать победу в вооруженном конфликте как за рубежом, так и на своей территории. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Рональда Рейгана.

По данным исследования, 49% американцев считают, что Вооруженные силы США могут победить в конфликте за границей. 45% опрошенных полагают, что американские ВС способны защитить свою страну в случае нападения.

В целом, как выяснили в институте, доверие американцев к ВС США значительно снизилось за последние 7 лет. В опросе 2025 года 49% респондентов заявили, что испытывают «большое доверие» к ВС, что на 21 п. п. меньше, чем в 2018 году.