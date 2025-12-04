0
0
51
НОВОСТИ

Задержаны три участника нападения на шестую роту десантников в Чечне в 2000 году

12:20 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое участников нападения банды Басаева и Хаттаба на бойцов 6-й роты псковских десантников в Шатойском районе Чечни задержаны в трех регионах России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В ходе совместной работы со Следственным комитетом и Министерством внутренних дел сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении граждан России Рустама Мурзагишиева 1976 г. р., Илхома Шукурова 1976 г. р. и гражданина Украины Чингиза Савченко 1979 г .р., военнослужащего ВСУ, задержанного за противодействие специальной военной операции», — сообщили в ЦОС.

2 декабря 2025 г. во взаимодействии с МВД России и Росгвардией указанные лица задержаны по адресам пребывания: Мурзагишиев — в Карачаево-Черкесской Республике, Шукуров — в Республике Татарстан, Савченко — в Смоленской области.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 04.12.2025
Встречающуюся у берегов Приморья рыбу фугу опасно даже просто брать в руки — биолог
0
48
12:05 04.12.2025
Менее половины американцев считают, что США могут победить в вооруженном конфликте — опрос
0
113
12:00 04.12.2025
Госдепартамент переименовал Институт мира США в честь Трампа
0
121
11:32 04.12.2025
США больше не тратят свои средства на Украину — Трамп
0
155
11:20 04.12.2025
Доля G7 в мировой экономике сокращается, как шагреневая кожа — Путин
0
191
11:05 04.12.2025
РФ не согласилась с некоторыми пунктами плана США, работа над ним сложна — Путин
0
207
11:00 04.12.2025
Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию, указал Путин
0
217
10:32 04.12.2025
Медведев пригрозил ЕС репарациями в натуральной форме в случае кражи активов РФ
0
250
10:20 04.12.2025
Индия при Моди показала, что с ней нельзя говорить как с колонией — Путин
0
256
10:05 04.12.2025
Макрон призвал Китай строить заводы в Европе и создавать рабочие места
0
276

Возврат к списку