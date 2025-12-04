Задержаны три участника нападения на шестую роту десантников в Чечне в 2000 году

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое участников нападения банды Басаева и Хаттаба на бойцов 6-й роты псковских десантников в Шатойском районе Чечни задержаны в трех регионах России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В ходе совместной работы со Следственным комитетом и Министерством внутренних дел сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении граждан России Рустама Мурзагишиева 1976 г. р., Илхома Шукурова 1976 г. р. и гражданина Украины Чингиза Савченко 1979 г .р., военнослужащего ВСУ, задержанного за противодействие специальной военной операции», — сообщили в ЦОС.

2 декабря 2025 г. во взаимодействии с МВД России и Росгвардией указанные лица задержаны по адресам пребывания: Мурзагишиев — в Карачаево-Черкесской Республике, Шукуров — в Республике Татарстан, Савченко — в Смоленской области.