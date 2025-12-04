Пакеты по Украине включают территориальные вопросы и тему суверенитета — NYT

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре пакета, на которые был разделен мирный план США по Украине, включают территориальные и экономические вопросы, а также темы суверенитета Украины и европейской безопасности. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их информации, один из пакетов касается вопросов, связанных с суверенитетом Украины, ограничением численности ВСУ в мирное время и дальности полета ракет. Другие пункты затрагивают территориальные вопросы, сотрудничество в области экономики и более широкие вопросы европейской безопасности.