Япония «отделывается отговорками» по вопросу о Тайване, Китай этого не приемлет — МИД КНР

13:00 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел КНР назвало неточными сообщения о том, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити подтвердила приверженность Токио принципу одного Китая. Пекин считает ее последние заявления попыткой уйти от ответственности за предыдущие «ошибочные высказывания», заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Мы настоятельно призываем японскую сторону на деле заняться самоанализом и исправить ошибки, отозвать ошибочные высказывания премьер-министра Такаити. Это принципиальный вопрос, который четко зафиксирован в исторических архивах и прописан черным по белому», — сказал дипломат. Он добавил, что Такаити «по-прежнему использует фразу „позиция не изменилась“ лишь для того, чтобы отделаться отговорками».

Представитель МИД КНР подчеркнул, что Китай «категорически этого не приемлет», а также потребовал от Токио «прекратить играть словами» и четко разъяснить, что именно подразумевается под соблюдением обязательств 1972 года. Дипломат добавил, что Китай требует официально отозвать ранее сделанные заявления, ставящие под сомнение суверенитет КНР.

