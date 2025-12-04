Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 275 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 275 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 155 человек, от действий группировок «Запад» — до 210, «Южная» — до 150, «Центр» — до 490, на направлении «Восток» — свыше 215 и «Днепр» — более 55 военнослужащих.