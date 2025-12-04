0
НОВОСТИ

Силы Черноморского флота уничтожили 4 безэкипажных катера ВСУ

14:00 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», — сказали в министерстве.

