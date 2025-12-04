Индия заплатит $2 млрд за аренду российской атомной подлодки — Bloomberg

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия заплатит около $2 млрд за лизинг российской атомной подводной лодки. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, переговоры шли около десяти лет. Индия рассчитывает получить подлодку в течение двух лет, срок аренды составит 10 лет.

Согласно условиям лизинга, российская подлодка не может быть использована в ходе реальных военных действий. Она должна помочь Индии обучить моряков, а также отработать навык эксплуатации атомных подводных лодок, пока страна строит собственные подлодки.

По данным газеты Hindustan Times, с 2012 по 2021 год у Индии в лизинге находилась атомная подводная лодка проекта 971 «Нерпа», которая эксплуатировалась под названием «Чакра».