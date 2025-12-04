Индия заплатит $2 млрд за аренду российской атомной подлодки — Bloomberg
15:32 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия заплатит около $2 млрд за лизинг российской атомной подводной лодки. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.
По его данным, переговоры шли около десяти лет. Индия рассчитывает получить подлодку в течение двух лет, срок аренды составит 10 лет.
Согласно условиям лизинга, российская подлодка не может быть использована в ходе реальных военных действий. Она должна помочь Индии обучить моряков, а также отработать навык эксплуатации атомных подводных лодок, пока страна строит собственные подлодки.
По данным газеты Hindustan Times, с 2012 по 2021 год у Индии в лизинге находилась атомная подводная лодка проекта 971 «Нерпа», которая эксплуатировалась под названием «Чакра».
НОВОСТИ
- 15:37 04.12.2025
- Сбер первым в России открывает частным инвесторам доступ к фондовому рынку Индии
- 15:19 04.12.2025
- Собянин поручил открыть новую поликлинику в Некрасовке в сжатые сроки
- 15:12 04.12.2025
- Два мирных жителя погибли, один ранен в Херсонской области при атаке украинского БПЛА
- 15:00 04.12.2025
- Индия поставляет в РФ недостаточно неэнергетических товаров — Орешкин
- 14:32 04.12.2025
- Маск назвал Британию полицейским государством
- 14:12 04.12.2025
- Пашинян назвал Католикоса всех армян угрозой национальной безопасности Армении
- 14:00 04.12.2025
- Силы Черноморского флота уничтожили 4 безэкипажных катера ВСУ
- 13:32 04.12.2025
- Житель Казани Исус Христос получил 2 года условно за регистрацию 45 иностранцев в квартире
- 13:20 04.12.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 275 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
- 13:05 04.12.2025
- Пакеты по Украине включают территориальные вопросы и тему суверенитета — NYT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать