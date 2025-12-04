Житель Казани Исус Христос получил 2 года условно за регистрацию 45 иностранцев в квартире

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ново-Савиновский районный суд Казани приговорил местного жителя по имени Исус Христос к двум годам лишения свободы условно за фиктивную регистрацию в своей квартире 45 иностранцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Осужден к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года», — сказал собеседник агентства.