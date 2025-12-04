0
0
78
НОВОСТИ

Собянин поручил открыть новую поликлинику в Некрасовке в сжатые сроки

15:19 04.12.2025

Большие изменения, которые происходят в Некрасовке в последние годы, требуют развития здесь социальной инфраструктуры, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Здесь построили метро, заложили спортивный центр, заканчивают строительство крупного торгового центра, проводят комплексное благоустройство. Рядом создали особую экономическую зонус промышленными и высокотехнологичными предприятиями, рабочими местами. Большое внимание уделяют также развитию здравоохранения», - подчеркнул градоначальник. По его словам, поскольку население Некрасовки активно растет, есть потребность в современных медицинских учреждениях, например, дополнительной новой поликлиники. «Она активно строится. По планам завершение строительства в 2026 году, запуск в первом квартале 27-го. Но я попрошу коллег ускорить, так, чтобы ее ввели все-таки до конца уже следующего года», — пообещал глава города в ходе личного приема граждан в администрации президента РФ.

Как считает Собянин, Некрасовка — один из самых сложных районов столицы. «Он был построен не совсем по современным стандартам, что называется. Много вопросов было упущено. Получился жилой район, но спальный в самом худшем понимании. Поэтому мы сделали все возможное, чтобы Некрасовка превратилась — и превращается — в современный нормальный район города Москвы. Полноценный, с новыми рабочими местами, с хорошим соцкультбытом, хорошим благоустройством. И дальше будем работать над этим», — подчеркнул мэр.

