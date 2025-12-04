0
0
126
НОВОСТИ

Индия поставляет в РФ недостаточно неэнергетических товаров — Орешкин

15:00 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия поставляет России недостаточно неэнергетических товаров, объем не соответствует статусам третьей и четвертой экономик мира. Об этом заявил замглавы Администрации президента России Максим Орешкин на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом Росконгресс и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).

«Масштабы российско-индийского сотрудничества значительно выросли. Три года назад была досрочно выполнена задача по достижению объемов торговли в $30 млрд. Среднегодовые темпы роста с 2022 по 2024 гг. составляли 80% в год, а общий объем торговли превысил $60 млрд и движется по направлению к $70 млрд. Вместе с тем мы отчетливо видим, что возможности Индии в отношении поставок в Россию явно используются недостаточно. Индия сегодня — это третья экономика мира, Россия — четвертая экономика мира. Очевидно, что объем неэнергетической торговли между нами этому статусу не соответствует», — сказал Орешкин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:37 04.12.2025
Сбер первым в России открывает частным инвесторам доступ к фондовому рынку Индии
0
10
15:32 04.12.2025
Индия заплатит $2 млрд за аренду российской атомной подлодки — Bloomberg
0
50
15:19 04.12.2025
Собянин поручил открыть новую поликлинику в Некрасовке в сжатые сроки
0
88
15:12 04.12.2025
Два мирных жителя погибли, один ранен в Херсонской области при атаке украинского БПЛА
0
100
14:32 04.12.2025
Маск назвал Британию полицейским государством
0
182
14:12 04.12.2025
Пашинян назвал Католикоса всех армян угрозой национальной безопасности Армении
0
208
14:00 04.12.2025
Силы Черноморского флота уничтожили 4 безэкипажных катера ВСУ
0
209
13:32 04.12.2025
Житель Казани Исус Христос получил 2 года условно за регистрацию 45 иностранцев в квартире
0
255
13:20 04.12.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 275 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
245
13:05 04.12.2025
Пакеты по Украине включают территориальные вопросы и тему суверенитета — NYT
0
301

Возврат к списку