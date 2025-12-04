Пашинян назвал Католикоса всех армян угрозой национальной безопасности Армении
14:12 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает Католикоса всех армян Гарегина II, смещения которого он активно добивается последние месяцы, угрозой национальной безопасности страны.
«Ктрич Нерсисян (мирское имя Гарегина II — прим. ТАСС) является угрозой национальной безопасности Армении», — сказал Пашинян в беседе с журналистами, в ответ на вопрос, почему сотрудники Службы национальной безопасности Армении посещают священнослужителей Армянской апостольской церкви (ААЦ) и требуют от них в ходе литургии с участием армянского премьера не упоминать имя Католикоса всех армян.
Армянский премьер в очередной раз заявил, что ничто и никто не наносит такого вреда Армянской церкви, как присутствие в ней действующего католикоса, и повторил, что последний должен уйти. «Здесь не стоит вопрос уйти или остаться. Ктрич Нерсисян должен уйти», — заявил он.
Отношения между Пашиняном и духовенством Армении обострились после того, как в 2020 году Первопрестольный Эчмиадзин потребовал отставки премьера, критикуя за политику в отношении непризнанного Нагорного Карабаха. В последние месяцы Пашинян фактически открыто ведет кампанию за смещение Гарегина II с поста главы Армянской апостольской церкви, который по церковному уставу избирается на пожизненный срок.
НОВОСТИ
- 14:00 04.12.2025
- Силы Черноморского флота уничтожили 4 безэкипажных катера ВСУ
- 13:32 04.12.2025
- Житель Казани Исус Христос получил 2 года условно за регистрацию 45 иностранцев в квартире
- 13:20 04.12.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 275 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
- 13:05 04.12.2025
- Пакеты по Украине включают территориальные вопросы и тему суверенитета — NYT
- 13:00 04.12.2025
- Япония «отделывается отговорками» по вопросу о Тайване, Китай этого не приемлет — МИД КНР
- 12:32 04.12.2025
- Встречающуюся у берегов Приморья рыбу фугу опасно даже просто брать в руки — биолог
- 12:20 04.12.2025
- Задержаны три участника нападения на шестую роту десантников в Чечне в 2000 году
- 12:05 04.12.2025
- Менее половины американцев считают, что США могут победить в вооруженном конфликте — опрос
- 12:00 04.12.2025
- Госдепартамент переименовал Институт мира США в честь Трампа
- 11:32 04.12.2025
- США больше не тратят свои средства на Украину — Трамп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать