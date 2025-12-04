Пашинян назвал Католикоса всех армян угрозой национальной безопасности Армении

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает Католикоса всех армян Гарегина II, смещения которого он активно добивается последние месяцы, угрозой национальной безопасности страны.

«Ктрич Нерсисян (мирское имя Гарегина II — прим. ТАСС) является угрозой национальной безопасности Армении», — сказал Пашинян в беседе с журналистами, в ответ на вопрос, почему сотрудники Службы национальной безопасности Армении посещают священнослужителей Армянской апостольской церкви (ААЦ) и требуют от них в ходе литургии с участием армянского премьера не упоминать имя Католикоса всех армян.

Армянский премьер в очередной раз заявил, что ничто и никто не наносит такого вреда Армянской церкви, как присутствие в ней действующего католикоса, и повторил, что последний должен уйти. «Здесь не стоит вопрос уйти или остаться. Ктрич Нерсисян должен уйти», — заявил он.

Отношения между Пашиняном и духовенством Армении обострились после того, как в 2020 году Первопрестольный Эчмиадзин потребовал отставки премьера, критикуя за политику в отношении непризнанного Нагорного Карабаха. В последние месяцы Пашинян фактически открыто ведет кампанию за смещение Гарегина II с поста главы Армянской апостольской церкви, который по церковному уставу избирается на пожизненный срок.