0
0
104
НОВОСТИ

Два мирных жителя погибли, один ранен в Херсонской области при атаке украинского БПЛА

15:12 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два мирных жителя погибли, один получил ранение в Алешкинском округе Херсонской области в результате атаки легкового автомобиля дроном Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Сегодня утром возле пгт Новая Маячка Алешкинского МО украинский дрон целенаправленно атаковал легковой автомобиль. Погибли двое мужчин, ранения получила 68-летняя женщина. Медицинская помощь пострадавшей оказана на месте», — написал он в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:37 04.12.2025
Сбер первым в России открывает частным инвесторам доступ к фондовому рынку Индии
0
10
15:32 04.12.2025
Индия заплатит $2 млрд за аренду российской атомной подлодки — Bloomberg
0
50
15:19 04.12.2025
Собянин поручил открыть новую поликлинику в Некрасовке в сжатые сроки
0
88
15:00 04.12.2025
Индия поставляет в РФ недостаточно неэнергетических товаров — Орешкин
0
134
14:32 04.12.2025
Маск назвал Британию полицейским государством
0
182
14:12 04.12.2025
Пашинян назвал Католикоса всех армян угрозой национальной безопасности Армении
0
208
14:00 04.12.2025
Силы Черноморского флота уничтожили 4 безэкипажных катера ВСУ
0
209
13:32 04.12.2025
Житель Казани Исус Христос получил 2 года условно за регистрацию 45 иностранцев в квартире
0
255
13:20 04.12.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 275 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
245
13:05 04.12.2025
Пакеты по Украине включают территориальные вопросы и тему суверенитета — NYT
0
301

Возврат к списку