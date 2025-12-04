Два мирных жителя погибли, один ранен в Херсонской области при атаке украинского БПЛА
15:12 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два мирных жителя погибли, один получил ранение в Алешкинском округе Херсонской области в результате атаки легкового автомобиля дроном Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«Сегодня утром возле пгт Новая Маячка Алешкинского МО украинский дрон целенаправленно атаковал легковой автомобиль. Погибли двое мужчин, ранения получила 68-летняя женщина. Медицинская помощь пострадавшей оказана на месте», — написал он в своем телеграм-канале.
