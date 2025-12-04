0
НОВОСТИ

Решетников заявил о существенном снижении инфляции в России и положительной динамике ВВП

16:12 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о существенном замедлении инфляции в РФ и положительной динамике роста экономики в ближайшие годы. Об этом министр сообщил на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом Росконгресс и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). ТАСС — информационный партнер мероприятия.

«В последние два года ВВП рос темпами выше среднемировых, более 4%. В этом году мы растем чуть медленнее, но это плата за замедление инфляции. Мы видим существенное замедление инфляции последние месяцы. И в целом экономика останется в плюсе в ближайшие годы. Растут ключевые отрасли — промышленность, строительство, сельское хозяйство. Важным драйвером роста остается потребительская активность, в основе которой рост реальных доходов населения», — сказал министр.

