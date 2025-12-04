Причиной смерти редкого аллигатора-альбиноса в Сан-Франциско стал рак печени
16:00 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аллигатор-альбинос Клод умер из-за рака печени. Об этом сообщил газете Los Angeles Times Барт Шепард, директор аквариума зоопарка Калифорнийской академии наук в Сан-Франциско (штат Калифорния), где содержалось редкое животное.
По словам собеседника газеты, у рептилии в последние недели отмечалось снижение аппетита, и Клод проходил курс лечения от предполагаемой инфекции. В итоге аллигатор умер от рака печени в терминальной стадии.
Калифорнийская академия наук накануне проинформировала, что Клод умер в возрасте 30 лет, 17 из которых он провел в Сан-Франциско. В этом городе, как пишет Los Angeles Times, аллигатор-альбинос стал буквально культурным феноменом: он снимался в рекламе, его фотографии печатались в детских книгах, а в интернете была доступна 24-часовая трансляция из его аквариума.
Известно, что Клод появился на свет в сентябре 1995 года в зоопарке в штате Луизиана. С момента рождения у него отсутствовал пигмент меланин, из-за чего его кожа была белого цвета, поэтому он не мог слиться с окружающей средой, как другие аллигаторы. У него также было плохое зрение. В дикой природе редкому пресмыкающемуся угрожала опасность, поэтому до 2008 года он находился под присмотром людей на зоофермах в Луизиане и Флориде, а затем переехал в Сан-Франциско, где сразу стал одним из самых популярных жителей зоопарка при Калифорнийской академии наук.
НОВОСТИ
- 17:12 04.12.2025
- В Роскомнадзоре заявили, что работают над улучшением систем защиты российского интернета
- 17:00 04.12.2025
- Песков назвал неожиданным решение Моди встретить Путина у трапа
- 16:32 04.12.2025
- Выступающим в Казахстане артистам запретили использовать фонограммы с вокалом на концертах
- 16:12 04.12.2025
- Решетников заявил о существенном снижении инфляции в России и положительной динамике ВВП
- 15:37 04.12.2025
- Сбер первым в России открывает частным инвесторам доступ к фондовому рынку Индии
- 15:32 04.12.2025
- Индия заплатит $2 млрд за аренду российской атомной подлодки — Bloomberg
- 15:19 04.12.2025
- Собянин поручил открыть новую поликлинику в Некрасовке в сжатые сроки
- 15:12 04.12.2025
- Два мирных жителя погибли, один ранен в Херсонской области при атаке украинского БПЛА
- 15:00 04.12.2025
- Индия поставляет в РФ недостаточно неэнергетических товаров — Орешкин
- 14:32 04.12.2025
- Маск назвал Британию полицейским государством
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать