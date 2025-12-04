Выступающим в Казахстане артистам запретили использовать фонограммы с вокалом на концертах

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который вносит изменения в кодексы и нормативные акты республики по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, поправками установлен «запрет на использование фонограмм во время проведения концертов (кроме телевизионных записей и мест, специально не приспособленных и не предназначенных для проведения концертов)». Также закон обязывает указывать имя автора при любом использовании его произведений в СМИ или на онлайн-платформах.