0
0
47
НОВОСТИ

Песков назвал неожиданным решение Моди встретить Путина у трапа

17:00 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение премьер-министра Индии Нарендры Моди встретить у трапа прибывшего президента РФ Владимира Путина было неожиданным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сам приехал премьер-министр Моди встречать Путина. Это было решение, которое было принято внезапно, мы о нем не знали», — поделился он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 04.12.2025
В Роскомнадзоре заявили, что работают над улучшением систем защиты российского интернета
0
11
16:32 04.12.2025
Выступающим в Казахстане артистам запретили использовать фонограммы с вокалом на концертах
0
120
16:12 04.12.2025
Решетников заявил о существенном снижении инфляции в России и положительной динамике ВВП
0
152
16:00 04.12.2025
Причиной смерти редкого аллигатора-альбиноса в Сан-Франциско стал рак печени
0
164
15:37 04.12.2025
Сбер первым в России открывает частным инвесторам доступ к фондовому рынку Индии
0
202
15:32 04.12.2025
Индия заплатит $2 млрд за аренду российской атомной подлодки — Bloomberg
0
236
15:19 04.12.2025
Собянин поручил открыть новую поликлинику в Некрасовке в сжатые сроки
0
217
15:12 04.12.2025
Два мирных жителя погибли, один ранен в Херсонской области при атаке украинского БПЛА
0
213
15:00 04.12.2025
Индия поставляет в РФ недостаточно неэнергетических товаров — Орешкин
0
270
14:32 04.12.2025
Маск назвал Британию полицейским государством
0
297

Возврат к списку