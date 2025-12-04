Песков назвал неожиданным решение Моди встретить Путина у трапа

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение премьер-министра Индии Нарендры Моди встретить у трапа прибывшего президента РФ Владимира Путина было неожиданным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сам приехал премьер-министр Моди встречать Путина. Это было решение, которое было принято внезапно, мы о нем не знали», — поделился он.