Песков назвал неожиданным решение Моди встретить Путина у трапа
17:00 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение премьер-министра Индии Нарендры Моди встретить у трапа прибывшего президента РФ Владимира Путина было неожиданным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сам приехал премьер-министр Моди встречать Путина. Это было решение, которое было принято внезапно, мы о нем не знали», — поделился он.
