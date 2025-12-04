В Роскомнадзоре заявили, что работают над улучшением систем защиты российского интернета
17:12 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскомнадзор ведет последовательную работу над совершенствованием механизмов системы безопасности российского сегмента интернета и сети связи общего пользования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«Роскомнадзор последовательно обеспечивает развитие систем безопасности функционирования на территории России сети „Интернет“ и сети связи общего пользования. Развитие направленно на защиту от актуальных технологических и информационных угроз», — уточнили в ведомстве в ответ на вопрос об усилении борьбы с VPN.
Ранее издание РБК сообщало, что Роскомнадзор обновил настройки ТСПУ для усиления борьбы с VPN. По его данным, ведомство расширило список блокируемых протоколов тремя новыми протоколами — SOCKS5, VLESS и L2TP. Параллельно с этим РКН применяет анализ процесса установки зашифрованного соединения (TLS handshake).
НОВОСТИ
- 17:00 04.12.2025
- Песков назвал неожиданным решение Моди встретить Путина у трапа
- 16:32 04.12.2025
- Выступающим в Казахстане артистам запретили использовать фонограммы с вокалом на концертах
- 16:12 04.12.2025
- Решетников заявил о существенном снижении инфляции в России и положительной динамике ВВП
- 16:00 04.12.2025
- Причиной смерти редкого аллигатора-альбиноса в Сан-Франциско стал рак печени
- 15:37 04.12.2025
- Сбер первым в России открывает частным инвесторам доступ к фондовому рынку Индии
- 15:32 04.12.2025
- Индия заплатит $2 млрд за аренду российской атомной подлодки — Bloomberg
- 15:19 04.12.2025
- Собянин поручил открыть новую поликлинику в Некрасовке в сжатые сроки
- 15:12 04.12.2025
- Два мирных жителя погибли, один ранен в Херсонской области при атаке украинского БПЛА
- 15:00 04.12.2025
- Индия поставляет в РФ недостаточно неэнергетических товаров — Орешкин
- 14:32 04.12.2025
- Маск назвал Британию полицейским государством
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать