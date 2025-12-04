0
НОВОСТИ

В Роскомнадзоре заявили, что работают над улучшением систем защиты российского интернета

17:12 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор ведет последовательную работу над совершенствованием механизмов системы безопасности российского сегмента интернета и сети связи общего пользования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор последовательно обеспечивает развитие систем безопасности функционирования на территории России сети „Интернет“ и сети связи общего пользования. Развитие направленно на защиту от актуальных технологических и информационных угроз», — уточнили в ведомстве в ответ на вопрос об усилении борьбы с VPN.

Ранее издание РБК сообщало, что Роскомнадзор обновил настройки ТСПУ для усиления борьбы с VPN. По его данным, ведомство расширило список блокируемых протоколов тремя новыми протоколами — SOCKS5, VLESS и L2TP. Параллельно с этим РКН применяет анализ процесса установки зашифрованного соединения (TLS handshake).

