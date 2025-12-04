0
НОВОСТИ

«Чебурашка 2»: любимый герой возвращается с новым фильмом и в новом дизайне детской карты

18:57 04.12.2025

В преддверии премьеры фильма «Чебурашка 2», которая состоится в конце декабря, Сбер представил лимитированную серию детских СберКарт. В новом тираже — яркие кадры из кинокартины с любимым героем. По сюжету Чебурашка взрослеет, становится смелее и любопытнее, и дизайны карт меняются вместе с ним.

Добрый персонаж с большими круглыми ушками и милой мордочкой остаётся одним из самых популярных у юных клиентов Сбера. В рамках предыдущего выпуска, приуроченного к выходу фильма «Чебурашка», юные клиенты банка получили более 700 тыс. карт с главным героем. Спрос был таким высоким, что банк выпускал дополнительные тиражи. При этом чаще всего дизайн карт с мультперсонажем выбирали для детей 7 лет.

Новый выпуск детских СберКарт с Чебурашкой тоже ограничен. Заказать такую можно ребёнку 6–13 лет в приложении СберБанк Онлайн.

С детской СберКартой ребенок может копить бонусы Спасибо и откладывать деньги на свою мечту. А родители могут устанавливать лимиты и следить за тратами.

