Двух подростков приговорили к исправительной колонии за теракт в депо в Новосибирске
17:40 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
2-й Восточный окружной военный суд приговорил двух несовершеннолетних жителей Омской области, которые совершили теракт в моторвагонном депо в Новосибирске, к трем с половиной и трем годам воспитательной колонии. Об этом сообщается в телеграм-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Приговором 2-го Восточного окружного военного суда двум фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы с содержанием в воспитательной колонии сроком три года шесть месяцев и три года соответственно», — говорится в сообщении.
Подсудимые признаны виновными в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Суд установил, что в мае 2025 года подростки на территории моторвагонного депо в Железнодорожном районе Новосибирска подожгли пункт считывания системы автоматической идентификации подвижного состава. Задание им дал неизвестный через интернет, пообещав денежное вознаграждение. Свои действия злоумышленники снимали на камеру мобильного телефона. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.
