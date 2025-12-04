Путин: В целом, мы довольны ситуацией в экономике [России]

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти в целом удовлетворены экономической ситуацией в стране. На это указал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

«Как вы видите, все идет по плану. В целом, мы довольны ситуацией в экономике, — обратил внимание глава государства, отвечая сразу на ряд вопросов ведущих. — И, самое главное, как вы уже упомянули, я рад тому, что предстоит встреча с моим другом, премьер-министром Индии Нарендрой Моди».