НОВОСТИ

Путин: Я думаю, что западное сообщество сейчас можно только пожалеть...

21:00 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада сейчас можно только пожалеть, поскольку они загнали себя в тупик по очень многим направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с журналистами и руководством телеканалов Aaj Tak и India Today в Кремле.

«Я думаю, что западное сообщество сейчас можно только пожалеть. Я серьезно говорю. Они загнали себя в тупиковые ситуации по очень многим направлениям», — указал он.

