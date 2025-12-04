Путин: Я думаю, что западное сообщество сейчас можно только пожалеть...

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада сейчас можно только пожалеть, поскольку они загнали себя в тупик по очень многим направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с журналистами и руководством телеканалов Aaj Tak и India Today в Кремле.

«Я думаю, что западное сообщество сейчас можно только пожалеть. Я серьезно говорю. Они загнали себя в тупиковые ситуации по очень многим направлениям», — указал он.