Украина имеет право обеспечить свою безопасность, но не за счет России - Путин

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не отказывает Украине в обеспечении ее безопасности, но это не должно происходить за счет безопасности самой России. На это указал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

«Каждая страна, включая Украину, имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность. Верно? Совершенно верно. Отказываем ли мы Украине в этом? Нет. Но это неприемлемо, если делать это за счет России», — пояснил Путин.