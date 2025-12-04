0
0
0
НОВОСТИ

Украина имеет право обеспечить свою безопасность, но не за счет России - Путин

19:35 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не отказывает Украине в обеспечении ее безопасности, но это не должно происходить за счет безопасности самой России. На это указал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

«Каждая страна, включая Украину, имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность. Верно? Совершенно верно. Отказываем ли мы Украине в этом? Нет. Но это неприемлемо, если делать это за счет России», — пояснил Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:15 04.12.2025
Путин: В целом, мы довольны ситуацией в экономике [России]
0
159
19:10 04.12.2025
Путин дал поручение увеличить объемы доставки рыбы с Дальнего Востока по железным дорогам
0
164
18:57 04.12.2025
«Чебурашка 2»: любимый герой возвращается с новым фильмом и в новом дизайне детской карты
0
172
17:40 04.12.2025
Двух подростков приговорили к исправительной колонии за теракт в депо в Новосибирске
0
261
17:22 04.12.2025
Собянин: Этой зимой заработает первая обновленная флагманская лыжная трасса
0
276
17:12 04.12.2025
В Роскомнадзоре заявили, что работают над улучшением систем защиты российского интернета
0
289
17:00 04.12.2025
Песков назвал неожиданным решение Моди встретить Путина у трапа
0
364
16:32 04.12.2025
Выступающим в Казахстане артистам запретили использовать фонограммы с вокалом на концертах
0
327
16:12 04.12.2025
Решетников заявил о существенном снижении инфляции в России и положительной динамике ВВП
0
457
16:00 04.12.2025
Причиной смерти редкого аллигатора-альбиноса в Сан-Франциско стал рак печени
0
334

Возврат к списку