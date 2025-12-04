Украина имеет право обеспечить свою безопасность, но не за счет России - Путин
19:35 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не отказывает Украине в обеспечении ее безопасности, но это не должно происходить за счет безопасности самой России. На это указал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.
«Каждая страна, включая Украину, имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность. Верно? Совершенно верно. Отказываем ли мы Украине в этом? Нет. Но это неприемлемо, если делать это за счет России», — пояснил Путин.
