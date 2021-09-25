Митрополит Иларион назвал нездоровым ажиотаж вокруг доходов священнослужителей
20:30 25.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Русская православная церковь не боится говорить на тему доходов священнослужителей, однако нездоровый ажиотаж вокруг нее создают СМИ и анонимные телеграм-каналы, заявил в эфире телеканала "Россия-24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Доходы церкви, доходы церковных людей, доходы священнослужителей - это не та тема, говорить о которой мы должны бояться, и не боимся говорить на эту тему. Меня неоднократно спрашивали, я отвечал на эти вопросы. <...> Я знаю, что многие священнослужители не стесняются говорить о своих доходах, потому что эти доходы получены трудовым путем, потому что человек трудится - он получает доход, это вполне естественно", - сказал владыка, отвечая на просьбу прокомментировать запрет в служении чебоксарского священника Романа Степанова после его обращения к руководству и служителям Русской православной церкви раскрыть свои доходы.
"Тот нездоровый ажиотаж, который возникает вокруг темы доходов церкви, чаще всего связан с разного рода спекуляциями, с разного рода клеветой в адрес церкви, которая распространяется как через традиционные СМИ, так и через разного рода телеграм-каналы. А телеграм-каналы в силу своей анонимности не несут никакой ответственности ни перед законом, ни перед людьми, ни перед Богом, и поэтому они распространяют безнаказанно самую разную информацию, в том числе очень много фальшивой информации", - добавил митрополит.
Он также призвал не доверять распространителям такого рода ложной информации, а "прислушиваться прежде всего к голосу священноначалия".
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