Суд арестовал на 11 суток двух парашютистов, приземлившихся на трассу в Москве
11:05 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гагаринский суд Москвы в пятницу арестовал на 11 суток двоих парашютистов, которые спрыгнули с высотного здания на Ленинском проспекте и приземлились на проезжую часть. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.
"Суд признал Свитнева и Дербенева виновными в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде 11 суток административного ареста", - сказал собеседник агентства.
Ранее в интернете появилось видео с эпизодом приземления парашютистов на Ленинском проспекте в Москве. Полиция по этому факту начала проверку.
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