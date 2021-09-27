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Вулкан на Канарах прекратил извергать лаву

13:00 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вулкан на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) прекратил извергать лаву, а также выбрасывать дым и пепел. Об этом сообщила в понедельник телекомпания "Телевисьон Эспаньола".

Сейчас эксперты изучают причины произошедшего. По версии специалистов, это может свидетельствовать о перезагрузке магмы в кратере, о наличии там вулканической пробки или о том, что вулкан начал завершение своей активности.

19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Потоки лавы уже разрушили сотни домов, из соображений безопасности были эвакуированы более 6 тыс. человек. Пострадавших нет.

Вулканологи ранее заявляли, что извержение может продлиться от 24 до 84 дней.

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