Венгрия вызвала посла Украины из-за обращения Киева в Еврокомиссию по сделке с "Газпромом"

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Украины вызван в МИД Венгрии в связи с действиями Киева в отношении сделки, заключенной Будапештом с российской компанией "Газпром". Об этом говорится в заявлении главы венгерского МИД Петера Сийярто, опубликованном во вторник на его странице в "Фейсбуке".

"Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны", - указывается в тексте. "Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся", - отмечается в нем. Сийярто подчеркнул, что Будапешт воспринимает подобные шаги Киева как "нарушение суверенитета [Венгрии] и интересов ее национальной безопасности".

"Мы вызвали посла Украины в министерство иностранных дел", - заключил он.