Венгрия вызвала посла Украины из-за обращения Киева в Еврокомиссию по сделке с "Газпромом"
11:05 28.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол Украины вызван в МИД Венгрии в связи с действиями Киева в отношении сделки, заключенной Будапештом с российской компанией "Газпром". Об этом говорится в заявлении главы венгерского МИД Петера Сийярто, опубликованном во вторник на его странице в "Фейсбуке".
"Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны", - указывается в тексте. "Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся", - отмечается в нем. Сийярто подчеркнул, что Будапешт воспринимает подобные шаги Киева как "нарушение суверенитета [Венгрии] и интересов ее национальной безопасности".
"Мы вызвали посла Украины в министерство иностранных дел", - заключил он.
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