КНДР провела испытания новой зенитной ракеты - радио "Голос Кореи"
09:05 01.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР заявила о проведении 30 сентября испытательного пуска новой зенитной ракеты. Об этом сообщила в пятницу центральная радиостанция народной республики "Голос Кореи".
По ее данным, запуск был произведен с целью "подтвердить практичность работы пусковой установки, радиолокатора и проверить боевые характеристики ракеты", разработанной Академией военных наук КНДР.
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