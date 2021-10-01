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НОВОСТИ

КНДР провела испытания новой зенитной ракеты - радио "Голос Кореи"

09:05 01.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР заявила о проведении 30 сентября испытательного пуска новой зенитной ракеты. Об этом сообщила в пятницу центральная радиостанция народной республики "Голос Кореи".

По ее данным, запуск был произведен с целью "подтвердить практичность работы пусковой установки, радиолокатора и проверить боевые характеристики ракеты", разработанной Академией военных наук КНДР.

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