На Байконуре освятили ракету, которая выведет на орбиту корабль с Пересильд

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков) освятил на стартовой площадке №31 ("Восток") космодрома Байконур ракету-носитель "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту корабль "Союз МС-19" с киноэкипажем на борту, передает корр. ТАСС.

На корабле "Союз МС-19" на МКС отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они примут участие в съемках первого художественного фильма в космосе. Старт ракеты-носителя запланирован на 5 октября. Возвращаться актриса и режиссер будут на "Союзе МС-18" с космонавтом Олегом Новицким, который с весны находится на МКС.

В дублирующий экипаж входят космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в "Твиттере" ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.