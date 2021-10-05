Татьяна Голикова отметила Подмосковье в числе лидеров по показателям первичной вакцинации

17:20

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила Московскую область в числе лидеров первичной вакцинации. Это произошло на совещании с членами правительства РФ.

Также на сегодняшний день лидерами по первичной вакцинации являются Чеченская республика, Чукотский АО, Москва, Республика Тыва и Белгородская область.

В Подмосковье организованы дополнительные пункты вакцинации от гриппа. Как отметил губернатор Андрей Воробьёв, осенняя пора – это время вакцинации против этого заболевания. «Сейчас чаще выявляются сезонные ОРВИ-заболевания, врачи работают в напряженном режиме. И нас по-прежнему не покидает ковид. Мы видим, что на ИВЛ и при госпитализации более 95% людей, которые не привились. Выбор в пользу вакцинации – очевиден, эту работу мы будем продолжать», – сказал Андрей Воробьёв.

В подмосковных поликлиниках открыто 404 кабинета, где сделают прививку от гриппа современным отечественным препаратом. Возле МФЦ, торговых центров, соцучреждений и железнодорожных станций работают мобильные пункты, дежурит 88 выездных бригад. Прививку удобно сделать по пути на работу, учебу или во время прогулки. Принимают всех желающих – без предварительной записи и вне зависимости от места регистрации. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Перед вакцинацией медики проведут осмотр, чтобы исключить противопоказания. Сейчас профилактические инъекции сделали уже 767,8 тыс. человек.

Ознакомиться с графиком и адресами работы пунктов вакцинации от гриппа можно на сайте privivka.mz.mosreg.ru. А все интересующие вопросы – задать на Горячей линии по профилактике гриппа и ОРВИ в Едином консультационном центре Роспотребнадзора 8(800)555-49-43. Звонки принимаются круглосуточно. Также справочную информацию дадут в территориальных отделах управления Роспотребнадзора по Московской области и в Центре гигиены и эпидемиологии в Московской области по будням с 9:00 до 17:00.

Также в Московской области продолжается вакцинация от COVID-19. Сейчас в регионе 2 компонента уже получили более 3,4 млн человек. При отсутствии противопоказаний всем взрослым рекомендуется сделать прививку от новой коронавирусной инфекции. Это забота о собственном здоровье и безопасности близких и возможность избежать дополнительных санитарных ограничений. Для удобства работает 360 пунктов вакцинации – в поликлиниках, МФЦ, торговых центрах и даже СНТ. Выбрать подходящий можно на интерактивной карте.