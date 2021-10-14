Тбилиси: Оппозиция рассказала митингующим о своих планах
20:40 14.10.2021
Ника Мелия, лидер главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", рассказал о дальнейших планах участникам многотысячной акции протеста в Тбилиси, сообщает портал Sputnik Грузия.
"Нас больше, чем многие могли представить", - сказал оппозиционер и заверил собравшихся, что моральная победа уже достигнута.
Лидер партии предупредил власти, что оппозиция вновь проведут акцию протеста и она будет более масштабной, если они продолжат запугивать и подкупать избирателей.
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