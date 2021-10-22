Украина предлагает свют ГТС для перекачки дополнительных объемов газа из РФ в Европу

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины предлагает дополнительные мощности по транзиту российского газа в Европу в объеме не менее 55 млрд куб м. Об этом сообщил в пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Украина предлагает европейским странам обеспечить дополнительные поставки 55 млрд кубометров газа из России в Европу по украинской ГТС", - сказал Данилов.