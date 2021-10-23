Школьница в Дзержинске выдумала историю о похищении ребенка - СМИ
16:00 23.10.2021 Источник: Газета.Ru
Восьмилетняя школьница из Дзержинска сообщила родителям о похищении ребенка, чтобы те не ругали ее из-за плохих оценок. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.
Девочка рассказала, что неизвестный мужчина в маске увел ребенка в лес. Родители обратились в полицию, была организована операция «перехват» с участием Росгвардии и МВД. Они стали прочесывать местность в поисках похищенной.
Позже выяснилось, что школьница выдумала историю, чтобы родители не ругали ее из-за оценок. Газета.Ru
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