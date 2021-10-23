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Школьница в Дзержинске выдумала историю о похищении ребенка - СМИ

16:00 23.10.2021 Источник: Газета.Ru

Восьмилетняя школьница из Дзержинска сообщила родителям о похищении ребенка, чтобы те не ругали ее из-за плохих оценок. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Девочка рассказала, что неизвестный мужчина в маске увел ребенка в лес. Родители обратились в полицию, была организована операция «перехват» с участием Росгвардии и МВД. Они стали прочесывать местность в поисках похищенной.

Позже выяснилось, что школьница выдумала историю, чтобы родители не ругали ее из-за оценок.  Газета.Ru

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