Великобритания не может допустить стратегической зависимости от Китая - глава Форин оффиса

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британское правительство не должно допустить, чтобы королевство оказалось в зависимости от Китая в какой-либо из стратегически важных для Лондона областей. Об этом заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в интервью, опубликованном в субботу газетой "Дейли телеграф".

Как указывает издание, сделанные Трасс заявления косвенно указывают на то, что министр выступает за исключение Китайской всеобщей атомной группы (CGN) из пока не утвержденного Лондоном проекта, предусматривающего создание третьей очереди АЭС Sizewell в графстве Саффолк.

"Безусловно, мы ведем торговлю с Китаем. Он является важным торговым партнером Соединенного Королевства, но для нас важно не оказаться в стратегической зависимости", - сказала Трасс, отвечая на вопрос о перспективах участия китайской компании в строительстве АЭС на территории королевства.

Глава Форин оффиса подчеркнула, что "в тех сферах, которые касаются ключевой национальной инфраструктуры, необходимо гарантировать надежность партнеров" Лондона.

"Мы работаем над тем, чтобы на всех политических направлениях в стратегически важных областях у нас была возможность сотрудничать с партнерами, которые разделяют наши убеждения", - добавила она.

Трасс указала, что помимо атомной энергетики и создания сетей связи пятого поколения (5G) к стратегически важным направлениям относятся проекты в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности и квантовых вычислений.