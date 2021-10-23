Советские консервы спасли жизнь оленевода, пропавшего в августе - СМИ
18:00 23.10.2021 Источник: Газета.Ru
В Якутии 46-летний оленевод, исчезнувший в августе, выжил благодаря контейнеру с советскими продуктами. Об этом пишет SakhaDay. Сообщалось, что оленевод Егор Кривошапкин ушел 14 августа в соседнее стадо отнести мясо, но так и не добрался до места назначения.
С приходом холодов родные и волонтеры уже потеряли надежду найти мужчину, даже обращались к ясновидящей. Однако пропавшего неожиданно нашли коллеги — оленеводы.
«У него повреждена нога, но самое главное, он жив», — рассказали родные Кривошапкина. По их словам, он некоторое время находился на складе продуктов, заполненном еще во времена СССР — благодаря этим просроченным консервам Егор и выжил. Газета.Ru
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