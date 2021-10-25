Регионам дадут право принимать решения о создании частных кладбищ и крематориев - Минстрой

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разработку законопроекта о погребении и похоронном деле планируется завершить к началу 2022 года. В частности, его принятие даст право регионам России самим принимать решения о возможности создания частных кладбищ и крематориев, сообщил в понедельник ТАСС начальник отдела похоронного дела Минстроя России Алексей Юсупов на конференции "Современные подходы к управлению похоронным делом".

"Положением законопроекта предусмотрена возможность создания частных кладбищ и крематориев, но окончательное решение будут принимать субъекты Российской Федерации", - сказал Юсупов. Он добавил, что требования, которые будут предъявляться к частным кладбищам и крематориям, будут прописаны в региональных законах.

Законопроект был внесен в правительство еще в 2019 году, однако позже были даны поручения по его доработке. Такая работа проводится совместно с ФАС, Минцифры и регионами, добавил представитель Минстроя. "Мы завершим разработку законопроекта в конце этого - начале следующего года", - отметил он.

Юсупов пояснил, что поручения о доработке, в частности, были связаны с необходимостью разместить значительный объем информации о похоронном деле на портале госуслуг, например, реестр специализированных служб. Законопроект также предполагает, что для ритуальных организаций будут установлены определенные критерии для допуска на рынок.

По словам Юсупова, федерального бюджета для реализации положений законопроекта не понадобится, обязанности планируется передать регионам. Кроме того, только после принятия закона за Минстроем можно будет официально закрепить полномочия по регулированию в сфере похоронного дела. "Минстрой будет наделен функциями по законодательному регулированию. Какого-либо федерального надзора или контроля у нас не будет. Мы будем заниматься сбором правоприменительной практики и, соответственно, принятием каких-либо мер в этой сфере", - сказал Юсупов на конференции.