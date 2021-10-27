"Газпром" провел переговоры с руководством Молдавии по новому контракту на поставки газа
22:15 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сегодня в Санкт-Петербурге Алексей Миллер, вице- премьер Молдовы Андрей Спыну и председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику и текущим вопросам взаимодействия "Газпрома" и "Молдовагаза", - сказано в сообщении.
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