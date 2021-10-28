DeGolyer & MacNaughton проведет оценку ресурсов подземного хранения углекислого газа на участках «Роснефти»
20:05 28.10.2021
Компания DeGolyer & MacNaughton Corp. проведет оценку ресурсов подземного хранения СО2 на лицензионных участках «Роснефти» в Российской Федерации. Соглашение об этом было подписано на ХIV Евразийском экономическом форуме в Вероне. Оценку выполнят с учетом методических рекомендаций Системы управления подземным хранением ресурсов углекислого газа (SRMS) Общества инженеров-нефтяников, а также Стандартов Международной организации по стандартизации (ISO).
Ранее «Роснефть» уже провела ряд независимых исследований по возможностям реализации проектов в области улавливания и хранения СО2. По предварительным данным, сейчас объем возможного хранения углекислого газа составляет от 240 до 1000 млрд тонн, а средняя оценка составляет около 500 млрд метрических тонн (гигатонн). Таким образом, хранилища СО2 могут технически вместить объемы выбросов углекислого газа, выделяемых в РФ в течение 100 лет.
Исследования, которые предстоят DeGolyer & MacNaughton Corp., будут включать в себя общую экономическую оценку использования углекислого газа в процессах повышения нефтеотдачи пластов, а также рекомендации по опытно-промышленному применению данного метода на лицензионных участках «Роснефти». Использование методов увеличения нефтеотдачи (МУН) с помощью закачки CO2 является одним из основных подходов, позволяющих генерировать экономические выгоды от потенциального хранения углерода. Согласно подсчетам экспертов, использование этого метода на существующих проектах может дать прирост добычи 8-18%.
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