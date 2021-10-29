На въездах в Севастополь начали разворачивать блокпосты
13:05 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пропускные пункты начали создавать на въездах в Севастополь в пятницу, с 30 октября на них будут проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса у въезжающих и выезжающих, сообщили ТАСС в пресс-службе городского правительства.
"Подготовка на местах началась. Сегодня в течение дня будут организованы все семь блокпостов на автомобильных дорогах. Еще один пункт пропуска должен быть оборудован на железнодорожном вокзале", - сказала представитель городского правительства.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что с 30 октября на въездах в город и железнодорожном вокзале будут действовать блокпосты. Жителям любых других регионов, даже тесно связанных с Севастополем, необходимо предъявить один из двух документов: сертификат о вакцинации или справку о недавно перенесенном коронавирусе. Такие же правила будут действовать для жителей Севастополя, желающих в эти дни выехать за его границы или въехать в город.
Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, в последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки. Одиннадцатого октября власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения.
НОВОСТИ
- 13:32 29.10.2021
- Современные вызовы приводят к поражению граждан в некоторых правах, считает Песков
- 13:30 29.10.2021
- Депутат ГД Валерий Рашкин стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте
- 13:20 29.10.2021
- В Бурятии задержана группировка праворадикалов, готовившая акции против органов госвласти
- 13:00 29.10.2021
- РФ не намерена ни с кем обсуждать свое законодательство - Песков
- 12:32 29.10.2021
- Гейтс выступил за ренессанс атомной энергетики в борьбе с изменением климата
- 12:20 29.10.2021
- В Москве выявили 7 511 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
- 12:05 29.10.2021
- Польский генерал назвал фантастическими планы властей Польши радикально укрепить армию
- 12:03 29.10.2021
- В машине с депутатом Госдумы коммунистом Рашкиным нашли убитого лося
- 12:00 29.10.2021
- В России зафиксировано 1 163 смерти из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
- 11:32 29.10.2021
- Талибы заинтересованы в поставках российских вакцин от коронавируса - министр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать