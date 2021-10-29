На въездах в Севастополь начали разворачивать блокпосты

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пропускные пункты начали создавать на въездах в Севастополь в пятницу, с 30 октября на них будут проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса у въезжающих и выезжающих, сообщили ТАСС в пресс-службе городского правительства.

"Подготовка на местах началась. Сегодня в течение дня будут организованы все семь блокпостов на автомобильных дорогах. Еще один пункт пропуска должен быть оборудован на железнодорожном вокзале", - сказала представитель городского правительства.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что с 30 октября на въездах в город и железнодорожном вокзале будут действовать блокпосты. Жителям любых других регионов, даже тесно связанных с Севастополем, необходимо предъявить один из двух документов: сертификат о вакцинации или справку о недавно перенесенном коронавирусе. Такие же правила будут действовать для жителей Севастополя, желающих в эти дни выехать за его границы или въехать в город.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, в последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки. Одиннадцатого октября власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения.