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Веерные отключения и рост тарифов ЖКХ грозят Украине

19:30 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина из-за дефицита угля и газа столкнется с серьезными проблемами в текущем отопительном сезоне - веерными отключениями электроэнергии и увеличением тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и промышленности. Такое мнение в беседе с корр. ТАСС выразил в пятницу глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец, комментируя решение России прекратить поставки энергетического угля на Украину с 1 ноября.

"Будут проблемы в этом отопительном сезоне осени 2021 года и зимы 2022 года. Фактически на складах тепловых электростанций есть 565 тысяч тонн угля - это на 88 тысяч меньше, чем предусмотрено стратегическими запасами, ниже которых уже нельзя опускаться. Запасы природного газа в этому году составили 18,8 млрд куб. м - это на 9,4 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году", - сказал он.

Сложившаяся ситуация, убежден Волынец, будет очень трудной для украинского населения и промышленности. "Для населения эти сложности будут очень ощутимы, будут серьезные веерные отключения электроэнергии. Пострадает не только население, но и промышленность. Власти, безусловно, не удастся удержать и тарифы на нынешнем уровне - это невозможно. Сейчас нет тех запасов угля и газа, которые нужны, тем более в украинских подземных хранилищах хранится, в том числе чужой газ, который взят просто на хранение", - пояснил глава Независимого профсоюза шахтеров.

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