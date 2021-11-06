Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с маршруткой в Севастополе

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Маршрутный автобус и иномарка столкнулись в пригороде Севастополя, в результате ДТП один человек погиб, пятеро пострадали, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем "Фольксваген Тигуан", не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом, следовавшим в сторону поселка Солнечный. В результате ДТП водитель кроссовера скончался на месте. Водитель и четыре пассажира автобуса получили различные травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.