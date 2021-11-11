Тарифы на интернет и телевидение могут увеличиться на 10% - СМИ

09:20 Источник: Известия

В 2022 году стоимость услуг фиксированной связи, в первую очередь, домашнего интернета и платного ТВ, в России могут вырасти примерно на 10%, подсчитало агентство TelecomDaily. Эти вычисления базируются на результатах опроса топ-менеджеров операторов, проведенного нынешней осенью (услуг мобильной связи они не касаются, подчеркивают в агентстве).

О готовности поднять стоимость услуг заявили 78% респондентов, при этом 48% опрошенных не исключили рост на 10% и выше. Впрочем, по сравнению с 2020 и 2021 годами, когда тарифы ежегодно увеличивались на 12–15%, темпы их роста могут сократиться, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он указывает на то, что в конце 2020-го планировали повысить (и в итоге повысили) тарифы более чем на 10% не 48%, а 74% компаний. При этом 20% компаний вообще не планируют увеличения цен, а 2% не исключает их снижения. Известия